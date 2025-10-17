Gaziantep 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 17 Ekim 2025 Cuma günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19°C'ye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden saatte 6 km hızla esiyor. Gündüz saatlerinde rüzgar güney yönünden saatte 7 km hıza ulaşacak. Akşam saatlerinde rüzgar, güneybatı yönünden saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %44, gündüz %27, akşam %39, gece ise %55 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 18 Ekim Cumartesi günü az bulutlu ve sıcak bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 27°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20°C'ye düşecek. 19 Ekim Pazar günü az bulutlu ve sıcak hava devam edecek. Gündüz sıcaklığı 23°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18°C'ye düşecek. 20 Ekim Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Vücut, terlemeyle ısıyı dengelemeye çalışırken su kaybı yaşayabilir. Bu nedenle gün boyunca bol su içmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmalıdır. Öğle saatlerinde gölgede kalınması önerilir.

20 Ekim Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmur beklendiği için dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu sayede olası rahatsızlıkların önüne geçebilirsiniz.