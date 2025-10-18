HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 27°C olurken, akşam saatlerinde 18-20°C aralığına düşmesi bekleniyor. 19 Ekim Pazar'da sıcaklık 32.9°C'ye ulaşabilir. 20 Ekim'de hafif yağmurlar görülecek, 21 Ekim'de ise hava kapalı olacak. Uzun süre dışarıda kalanlar için güneş ışınlarına dikkat edilmeli, bol su içmeli ve uygun kıyafet seçimi yapılmalıdır. İşte detaylar...

Gaziantep 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-20°C aralığına düşecektir. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecektir. Nem oranı ise %60 civarında olacaktır.

19 Ekim Pazar günü hava sıcaklıkları 32.9°C'ye kadar yükselebilir. 20 Ekim Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmurların görülmesi beklenmektedir. 21 Ekim Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 20.1°C civarında seyredecektir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkili olacağı günler olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi yapmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Uygun kıyafet seçimi sağlık sorunlarını önler. Hafif yağmurların görüleceği günlerde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Narkokapan Konya' operasyonunda 419 tutuklama!'Narkokapan Konya' operasyonunda 419 tutuklama!
İstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştüİstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.