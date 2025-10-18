Gaziantep 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-20°C aralığına düşecektir. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecektir. Nem oranı ise %60 civarında olacaktır.

19 Ekim Pazar günü hava sıcaklıkları 32.9°C'ye kadar yükselebilir. 20 Ekim Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmurların görülmesi beklenmektedir. 21 Ekim Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 20.1°C civarında seyredecektir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkili olacağı günler olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi yapmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Uygun kıyafet seçimi sağlık sorunlarını önler. Hafif yağmurların görüleceği günlerde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak faydalı olacaktır.