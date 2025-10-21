Gaziantep 21 Ekim Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 21 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C ile 20.1°C arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 6.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:44, gün batımı saati ise 17:46'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 22 Ekim Çarşamba günü, kısmen güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında olacak. 23 Ekim Perşembe günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 25°C arasında seyredecek. 24 Ekim Cuma günü ise bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Bu günde sıcaklıklar 12°C ile 26°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarına dikkat etmek önemlidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Böylece uygun kıyafet seçimi yapabilirsiniz. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Bulutlu günlerde güneş ışığının zayıf olabileceğini de unutmamak gerekir. Gerekirse güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır.