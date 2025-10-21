HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 21 Ekim Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 21 Ekim 2025 Salı günü, genellikle kapalı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 20.1°C arasında değişim gösterecek, nem oranı ise %66 civarında olacak. 22 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli hava hakimken, sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik, günlük planlamalarınızı etkileyebilir. Uygun kıyafet seçimi sağlığınızı korumada önem taşıyor.

Gaziantep 21 Ekim Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Gaziantep'te 21 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C ile 20.1°C arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 6.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:44, gün batımı saati ise 17:46'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 22 Ekim Çarşamba günü, kısmen güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında olacak. 23 Ekim Perşembe günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 25°C arasında seyredecek. 24 Ekim Cuma günü ise bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Bu günde sıcaklıklar 12°C ile 26°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarına dikkat etmek önemlidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Böylece uygun kıyafet seçimi yapabilirsiniz. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Bulutlu günlerde güneş ışığının zayıf olabileceğini de unutmamak gerekir. Gerekirse güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu ve silah bulunduran 7 şüpheli jandarma tarafından yakalandıUyuşturucu ve silah bulunduran 7 şüpheli jandarma tarafından yakalandı
Uzman isim "400 senedir deprem olmadı" diyerek orayı işaret ettiUzman isim "400 senedir deprem olmadı" diyerek orayı işaret etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.