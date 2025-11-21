HABER

Gaziantep 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 21 Kasım 2025'te hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, akşam ise 14°C civarında seyredecek. 22 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 19°C'ye yükselecek. Nem oranının %87 seviyelerinde kalması, terlemeyi artırabilir. Ayrıca, rüzgar sabah kuzeydoğudan, gün içinde doğudan hafif esmesi bekleniyor. Sabahları sıcak giyinmek ve su tüketimine özen göstermek sağlığınız açısından önemli.

Cansu Akalp

Gaziantep'te 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 10 km/saat hızla esecek. Gündüz ve akşam saatlerinde doğudan 3-2 km/saat hızında esmesi öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca %87 seviyelerinde kalacak. Gece saatlerinde hava parçalı bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 12°C civarına düşecek.

22 Kasım Cumartesi günü gökyüzü açık olacak. En yüksek sıcaklık 19°C olarak tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise 11°C seviyesinde olacak. 23 Kasım Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 21°C olarak öngörülüyor. En düşük sıcaklık ise 12°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Özellikle sabahları sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif bir üst giysi yeterli olabilir. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle su tüketimine özen göstermek önemlidir. Ayrıca nemli ortamlardan uzak durmak sağlığınız açısından kritik bir konudur. Rüzgarın hafif esmesi açık alanlarda dikkatli olmayı gerektiriyor. Rüzgarın yönüne göre hareket edilmesi öneriliyor.

