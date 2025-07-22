Gaziantep 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te, 22 Temmuz 2025 Salı günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 41°C'ye çıkması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 28°C civarına düşecek. Bu yüksek sıcaklıklar, açık alanda çalışanlar ve kronik hastalığı olan kişiler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirilmelidir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 43°C'ye çıkması öngörülüyor. 24 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 44°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar ve çocuklar için daha tehlikeli olabilir. Güneşin etkili olduğu 11:00–16:00 saatleri arasında dışarıda bulunulmamalıdır. Bol su tüketilmeli ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak için koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Çocuklar ve yaşlıların serin ortamlarda kalmaları hayati öneme sahiptir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında serinleme alanları oluşturmak önemlidir. Yerel yönetimlerin bu süreçte aktif rol alması gereklidir. Su faturalarını yüzde 80'e düşüren yöntemler araştırılabilir. Bu yöntemler, su tasarrufu sağlar ve aşırı sıcakların etkilerini hafifletebilir. Yaz aylarının en sıcak dönemine girilirken, Gaziantep'teki sıcaklıkların artması bekleniyor. Şehir genelinde sıcaklıktan kaynaklı sağlık sorunlarına karşı önlem alınması gerektiği unutulmamalıdır.