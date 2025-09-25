HABER

Gaziantep 25 Eylül Perşembe hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 33°C. Gece ise en düşük sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı iklimine uygundur. Yazın son günlerinin tadını çıkarma fırsatı sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 26 Eylül Cuma günü, bol güneş ışığı altında en yüksek sıcaklık 33°C olacak. En düşük sıcaklık 17°C olarak tahmin ediliyor. 27 Eylül Cumartesi günü, hava yine güneşli ve sıcak. En yüksek sıcaklık 31°C, en düşük sıcaklık 15°C olması bekleniyor. 28 Eylül Pazar günü sıcaklıklar biraz daha düşecek. En yüksek 31°C, en düşük 14°C seviyelerine inecek. 29 Eylül Pazartesi günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. En yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık 18°C olacak. 30 Eylül Salı günü, sıcaklık biraz daha serinleyecek. En yüksek 28°C, en düşük 15°C seviyelerine ulaşacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Parklarda yürüyüş yapabilir, tarihi mekanları ziyaret edebilirsiniz. Serinlemek için havuzlara gidebilirsiniz. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini göz ardı etmemek önemlidir. Günün en sıcak saatleri olan 11:00-16:00 arasında dikkatli olunmalıdır. Mümkünse bu saatlerde evde kalmalısınız. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif, açık renkli ve bol giysiler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için ekstra dikkatli olunmalı.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için planlar yapın. Sağlık ve güvenliğinizi ön planda tutarak gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

