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Gaziantep 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu oldukça sıcak olacak.

Gaziantep 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sıcaklıklar 37°C'ye kadar yükselecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklıkları artırabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. 26 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. 27 Mayıs Salı günü sıcaklık 35°C'ye düşecek. 28 Mayıs Çarşamba günü ise 32°C'ye gerilemesi öngörülüyor. Bu sıcaklık değerleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla Gaziantep'te tipik bir hava durumunu yansıtıyor.

Böyle yüksek sıcaklıklar, sağlık ve günlük yaşam açısından zorluklar yaratabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için sıcak hava tehlikeli olabilir. Bu nedenle, bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek de faydalıdır. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur.

Sıcak hava koşullarının devam ettiği günlerde, dışarıda vakit geçirecekler ve çalışanlar dikkatli olmalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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