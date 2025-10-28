Gaziantep 28 Ekim Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 28 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında olacak. Gece sıcaklık ise 14°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Sabah saatlerinde hafif pus görülebilir. Öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bol sıvı alınması öneriliyor.

29 Ekim Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek. 30 Ekim Perşembe günü ise hava daha parlak olacak. Güneş ışığıyla açık bir gün bizi bekliyor. Sıcaklık 26°C seviyelerine yükselebilir. Hafta sonu, 1 Kasım Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 27°C'ye ulaşacak. 2 Kasım Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. 3 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşulları açık ve güneşli durumda. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Bol sıvı almak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. İnce bir ceket veya uzun kollu giysiler tercih edilebilir. Tarım ile uğraşanlar için sulama planları güneşli hava koşullarına göre düzenlenmeli.