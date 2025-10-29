Gaziantep 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında, gece ise 14°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Sabah saatlerinde hafif pus görülebilir. Öğle saatlerinde güneş çarpması riski nedeniyle dikkatli olunması öneriliyor. Bol sıvı almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 30 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 12°C civarında olabilir. 31 Ekim Cuma günü de hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 22-23°C, geceleri ise 12-14°C arasında değişecek. Hava genellikle açık ve güneşli geçecek.

Ancak sabah saatlerinde hafif pus gözlemlenebilir. Öğle saatlerinde güneşin etkisi artacağından dikkatli olmak gerekiyor. Güneş çarpmasına karşı önlem almak ve bol sıvı tüketmek önemlidir. Bu dönemde dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava koşulları uygundur.

Fakat trafikte olanların görüş mesafesinin azaldığını unutmamalıdır. Hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları önem taşır. Rüzgar kuzeybatıdan hafif estikçe açık alanlarda hissedilebilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Ya da rüzgarlı alanlardan uzak durulması önemlidir.