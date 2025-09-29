Gaziantep 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü. Gaziantep'te gündüz hava sıcaklığı 28°C olacak. Gece sıcaklığı ise 14°C civarında. Hava genellikle açık ve güneşli. Bu sıcaklıklar, sonbaharın başlangıcını yansıtıyor. Havanın serinlemeye başladığını gösteriyor.

Yarın, 30 Eylül Salı günü bu sıcaklıklar tekrarlanacak. Gündüz yine 28°C, gece ise 14°C olması bekleniyor. Hava genel olarak açık olacak. Çarşamba günü, 1 Ekim'de gündüz sıcaklığı 27°C olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 13°C olacak. Hava açık kalacak.

Perşembe günü, 2 Ekim'de durum değişiyor. Gündüz sıcaklığı yine 27°C, gece ise 13°C tahmin ediliyor. Bu gün hava kapalı olacak. Cuma günü, 3 Ekim'de gündüz sıcaklığı 26°C olacak. Gece sıcaklığı ise 13°C. Hava açık kalacak.

Cumartesi günü, 4 Ekim'de gündüz sıcaklığı 27°C olması bekleniyor. Gece ise yine 13°C olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Pazar günü, 5 Ekim'de gündüz 26°C, gece sıcaklığı ise 12°C tahmin ediliyor. Hava açık olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 26-28°C arasında olacak. Geceleri ise 12-14°C arasında değişecek. Hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Ancak Perşembe günü hava kapalı kalacak. Havanın genel durumu bu şekildedir.