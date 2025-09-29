HABER

Gaziantep 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 29 Eylül Pazartesi hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Bugün, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü. Gaziantep'te gündüz hava sıcaklığı 28°C olacak. Gece sıcaklığı ise 14°C civarında. Hava genellikle açık ve güneşli. Bu sıcaklıklar, sonbaharın başlangıcını yansıtıyor. Havanın serinlemeye başladığını gösteriyor.

Yarın, 30 Eylül Salı günü bu sıcaklıklar tekrarlanacak. Gündüz yine 28°C, gece ise 14°C olması bekleniyor. Hava genel olarak açık olacak. Çarşamba günü, 1 Ekim'de gündüz sıcaklığı 27°C olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 13°C olacak. Hava açık kalacak.

Perşembe günü, 2 Ekim'de durum değişiyor. Gündüz sıcaklığı yine 27°C, gece ise 13°C tahmin ediliyor. Bu gün hava kapalı olacak. Cuma günü, 3 Ekim'de gündüz sıcaklığı 26°C olacak. Gece sıcaklığı ise 13°C. Hava açık kalacak.

Cumartesi günü, 4 Ekim'de gündüz sıcaklığı 27°C olması bekleniyor. Gece ise yine 13°C olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Pazar günü, 5 Ekim'de gündüz 26°C, gece sıcaklığı ise 12°C tahmin ediliyor. Hava açık olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 26-28°C arasında olacak. Geceleri ise 12-14°C arasında değişecek. Hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Ancak Perşembe günü hava kapalı kalacak. Havanın genel durumu bu şekildedir.

