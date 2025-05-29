Gaziantep 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık gündüz 28°C, gece ise 15°C civarında olacak. Bu durum, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte havanın değişkenleştiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. 30 Mayıs Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 26°C, gece 12°C olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık gündüz 30°C, gece 18°C civarında seyredecek. 1 Haziran Pazar günü ise bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları gündüz 32°C, gece 17°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle 29 Mayıs'taki gök gürültülü sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve ani değişimlere karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıkların artması bekleniyor. Güneşin etkisi güçlenecek. Güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak, bol su içmek ve aşırı sıcaklardan korunmak önem taşıyor. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız için faydalı olacaktır.

Gaziantep'te 29 Mayıs 2025 Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sonraki günlerde hava daha stabil ve sıcak olacak. Hava koşullarına dikkat etmek ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.