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Gaziantep acı olay! Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdullah Özdemir (80), yaşamını yitirdi.

Gaziantep acı olay! Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Begüm Özkaynak

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden D.U. (47) yönetimindeki 21 ADH 950 plakalı otomobil, Kömürler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Özdemir’e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdullah Özdemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdemir’in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü D.U.'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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