HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep Büyükşehir’den yeni evli çiftlere unutulmaz bir hediye

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından aile yapısını güçlendirmeye yönelik hizmetlerine devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir’den yeni evli çiftlere unutulmaz bir hediye

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından aile yapısını güçlendirmeye yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, yeni evlenen çiftlere özel ücretsiz fotoğraf çekimi desteği hayata geçirildi.
Galle Park’ın doğal dokusunda gerçekleştirilen çekimlerde, her çift için özel saatler belirlenerek kişiye özel bir deneyim sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, hayatlarının en özel anlarından birini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlere estetik ve profesyonel bir ortamda çekim imkânı sağlıyor.

BAŞVURULAR VE DETAYLAR İNTERNETTE

Fotoğraf çekimi desteğinden faydalanmak isteyen çiftler, başvuru ve detaylı bilgiye gaziantepailem.com, aile.gaziantep.bel.tr adreslerinden ya da GaziantepAilem mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.

Gerekli şartları sağlayan çiftler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Evlilik Öncesi Eğitim Programı’na da katılarak başvurularını tamamlayabiliyor.

Aile Yılı kapsamında genç çiftlere özel bu anlamlı destekle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, evliliğin ilk adımlarında çiftlerin yanında olmaya devam ediyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sır olay! Misafir olarak gittiği evde ölü bulunduİstanbul'da sır olay! Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu
DEM Parti'den açıklama! "Şimdi geleceğin demokratik Türkiye'si için adım atma zamanı"DEM Parti'den açıklama! "Şimdi geleceğin demokratik Türkiye'si için adım atma zamanı"

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

Boşanma aşamasında olduğu Selda'yı oğlunun pantolonu ile boğarak öldüren eşe haksız tahrik ve iyi hal indirimi

Boşanma aşamasında olduğu Selda'yı oğlunun pantolonu ile boğarak öldüren eşe haksız tahrik ve iyi hal indirimi

Osimhen adım adım geliyor...

Osimhen adım adım geliyor...

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü

Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü

İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme! Savcı talep etti, mahkeme kararını verdi

İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme! Savcı talep etti, mahkeme kararını verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.