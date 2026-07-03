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Gaziantep Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te sıcak ve güneşli bir hava durumu hakim. Bugün hava sıcaklığı 37-38 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık ise daha da artacak. Nem oranı %20-25 seviyelerinde bulunuyor, bu da havanın kuru olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalı. Ayrıca, bol su içmek ve klima gibi serinletici önlemler almak sağlığı korumak açısından önemlidir.

Gaziantep Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Gaziantep'te hava durumu bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma, oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçirmemiz bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 37-38 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra daha çok hissedilecek. Nem oranı %20-25 civarında. Bu, havanın kuru olduğu anlamına geliyor. Rüzgar hızı ise saatte 5-10 kilometre arasında değişecek.

Sıcak ve kuru hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Gün boyunca bol su tüketmek önemli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalıyız. Açık hava aktivitelerini sabah veya akşam serinliğinde yapmak faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klima veya vantilatör kullanmak önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine sıcak ve güneşli olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 36-37 derece olması tahmin ediliyor. 5 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde benzer önlemler alarak sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

Gaziantep'te bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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