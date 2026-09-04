Gaziantep Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep’te 4 Eylül 2026 Cuma gününe özgü hava durumu, yaz sonunu hissettiriyor. Bugün sıcaklık 20 derece civarında. Şehir, sabah hafif bir serinlik ile başlıyor. Öğleye doğru sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Bu, dışarıda keyifli zaman geçirmek için uygun bir ortam sağlar. Ancak akşam saatlerine gelindiğinde sıcaklık 19 derece civarına düşecek. Dışarı çıkmayı planlayanlar, yanlarında hafif bir ceket bulundurmalı.

Gün boyunca bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Hafif rüzgâr, akşam saatlerinde huzurlu bir atmosfer yaratacak. Bugünkü hava, açık havada zaman geçirmek isteyenler için olumlu görünüyor. Yaz aylarının sonlarına gelindiği için hava değişkenlik gösterebilir. Aniden ortaya çıkabilecek hava koşullarına karşı dikkatli olunmalı.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 5 Eylül Cumartesi günü hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar, yanlarında şemsiye bulundurmalı. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 24-25 dereceye yükselebilir. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunar.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcak havalarda güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi gereklidir. Akşam serinliğinde dışarıda olanların kat kat giyinmesi faydalı olacaktır. Su tüketimini ihmal etmemek, sağlığın korunmasına yardımcı olur.

Gaziantep’teki hava durumu, bugün ve gelecek günlerde dış mekan etkinlikleri için uygundur. Ancak değişen hava koşullarına dikkat edilmelidir. Bu, güzel havanın tadını daha sağlıklı şekilde çıkarmanızı sağlar.