Gaziantep Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Gaziantep'te hava durumu önemli bir konudur. Yerel halk ve ziyaretçiler için bu durum merak konusu. Gaziantep'te hava durumu, bölgenin iklim özellikleri nedeniyle değişkenlik gösterebiliyor. Mevsimsel geçişler, bu değişkenliği etkiliyor.

Bugün, Gaziantep'te hava 14 derece civarında bekleniyor. Yer yer sağanaklar görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 7 - 8 derece arasında seyredecek. Bu durum, tipik bir mevsim geçişini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 5 Mayıs Salı günü hafif yağmurlu. 6 Mayıs Çarşamba günü bulutlu ve güneşli. 7 Mayıs Perşembe günü ise çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar, gündüz 13 - 18 derece, gece ise 6 - 9 derece arasında değişecek. Mevsim normallerine yakın bir seyir izlenecek.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Yanınıza bir yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek, konforu artırır. Gerekirse katları çıkarıp giymek de iyi bir fikir. Özellikle sabahları ve akşamları sıcaklık 7 - 8 derece civarına düşecektir. Soğuk algınlıklarına karşı dikkatli olmanızda fayda var.

Gaziantep hava durumu mevsimsel geçiş dönemlerinde değişkenlik gösterir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Böylece günlük planlarınızı daha sağlıklı yapabilirsiniz. Hazırlıklı olmak her zaman avantaj sağlar.