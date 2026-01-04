HABER

Gaziantep Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 4 Ocak 2026 günü hava durumu ılıman bir seyir izliyor. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 29 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu, nem oranı ise %66 seviyesinde. Rüzgar hızı 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:38, gün batımı ise 17:50'dir. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 0 ile 12 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları mevcutken, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 29 derece arasında değişecek. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Nem oranı %66'dır. Rüzgar hızı tahminen 14 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:38'dir. Gün batımı saati ise 17:50 olarak hesaplanmıştır.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Özellikle akşam saatlerinde serinlik artabilir. Bu nedenle hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu ılıman kalacak. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 0 ile 9 derece arasında olacak. Hava yer yer bulutlu, ardından güneşli görünmektedir. 6 Ocak Salı günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. O gün sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında değişecek. 7 Ocak Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 2 ile 12 derece arasında olacak. O gün de puslu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşeceğini göz önünde bulundurun. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmanızda fayda vardır. Gün içinde güneşli saatleri değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Gaziantep'te hava durumu önümüzdeki günlerde ılıman ve keyifli olacaktır. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet ve önlemler almanız konforunuzu artıracaktır. Dışarıda vakit geçirirken bunun önemini unutmayın.

