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Gaziantep Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 35-36 derece, akşam ise 25-26 derece olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Nem oranı %20-25 aralığında kalacakken, rüzgar hızı 13-19 km/saat arasında değişecek. Aşırı sıcaklarda dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması, su tüketimi ve uygun giysi tercihleri önem taşıyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi öneriliyor.

Gaziantep Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Gaziantep'te hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25-26 dereceye düşecek. Nem oranı %20-25 arasında olacak. Rüzgar hızı 13-19 km/saat arasında değişecek. Gaziantep'teki hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 34-35 derece olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 33-34 derece civarında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı %20-25 arasında olacak. Rüzgar hızları da 13-19 km/saat arasında devam edecek. Hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek gerekir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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