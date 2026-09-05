Gaziantep Hava Durumu! 05 Eylül Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bu sabah Gaziantep'te sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hafif bir rüzgar, nemli havayı biraz rahatlatacak. Öğle saatlerinde sıcaklığın 22 dereceye çıkması bekleniyor. Dışarı çıkarken hafif bir üst giysi almanız faydalı. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye gerileyecek. Gaziantep'in hava durumu, bu mevsimde ani sıcaklık dalgalanmaları gösterebilir. Kıyafet seçimi yaparken dikkatli olmalısınız.

Bugünkü hava koşullarının ardından, önümüzdeki günlerde hava serin geçecek. Ara ara yağışların da görülmesi bekleniyor. Özellikle Pazar günü havanın kapalı olması öngörülüyor. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişebilir. Gün içindeki sıcaklık dalgalanmalarına dikkat etmek önemli. Dışarıda zaman geçirecek olanların uygun giyinmeleri fayda sağlar.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez bir yağmurluk giymek iyi bir tercih. Ayrıca terleme veya soğuk algınlığına karşı yanınıza bir şal veya hırka almanızda iyi olacaktır. Sağlığınızı korumak için hava koşullarına uygun hazırlanmalısınız.

Gaziantep'in hava durumu, dikkate almanız gereken birçok faktör içeriyor. Hava koşullarını takip ederek kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz. Hava tahminleri güncelleniyor. Anlık değişikliklere dikkat ederek önlemlerinizi almalısınız. Önümüzdeki günler için hazırlığınızı yapın. Dışarıda konforlu kalmayı unutmayın.