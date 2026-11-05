Gaziantep Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep hava durumu, 5 Kasım 2026 tarihi itibarıyla sıcak bir gün sunuyor. Bugün şehirde hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Öğle saatlerinde hava biraz daha sıcak olacak. Akşam saatlerinde serinleme bekleniyor. Hava durumunu takip edenler için tahminler iyimser. Güneşli bir gün geçirecek olanlar, rahat bir kıyafet seçebilirler.

Yarın hava durumunun da iyi geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep’te havanın az bulutlu ve sıcak olacağı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu istikrarlı kalacak. Akşam saatlerinde hafif rüzgar serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle akşam ve sabah dışarıda olanların giyimleri özenli olmalı.

Gelecek günlerde Gaziantep hava durumu benzer sıcaklıklarda kalmaya devam edecek. 7 Kasım ve 8 Kasım tarihlerinde sıcaklıkların 20 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor. Dışarıda zaman geçirenlerin güneşten korunması önemli. Gözlük veya şapka gibi aksesuarlar yardımıyla güneş ışınlarından korunulabilir.

Doğa yürüyüşü planlayanların hava durumunu dikkate alması gerekiyor. İklim koşulları açık hava etkinliklerini etkiliyor. Mevsim geçişlerinde ani hava değişimleri olabiliyor. Bu yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Yanınızda hafif bir yağış geçirmez üst bulundurmanız önerilir.

Gaziantep'te bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklığı ve güneşi keyifle yaşayabilirsiniz. Biraz dikkat ve hazırlık ile bu anların tadını çıkarın. Gaziantep, sıcak ve güneşli günler geçirecek. Bu fırsatları etkinliklerle değerlendirmeyi unutmayın.