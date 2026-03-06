HABER

Gaziantep Hava Durumu! 06 Mart Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 14 dereceye ulaşırken, gece 3 dereceye düşecek. 7 Mart Cumartesi gününde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12 derece civarında kalacak. 8 Mart Pazar günü genellikle güneşli bir hava öngörülüyor. Hafif rüzgar dış mekan etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak ve bu dönemde yağış beklenmiyor.

Simay Özmen

6 Mart 2026 Cuma günü Gaziantep'te hava durumu bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında. Gece ise sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı yüzde 64 olarak bekleniyor. Gaziantep’te hava durumu hafif serin ve bulutlu bir gün olacak.

7 Mart Cumartesi günü parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. 8 Mart Pazar günü ise hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık yine 12 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Gece sıcaklık 0 derece olması bekleniyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Dışarı çıkarken ceket almanız faydalı olur. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hafif rüzgar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve yağışsız olacak gibi görünüyor.

