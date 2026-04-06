Gaziantep Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 6 Nisan Pazartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bugün genellikle güneşli olan hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak. Öğle saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 15 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. 7 ve 8 Nisan'da hafif yağışlar, 9 Nisan'da ise sağanak yağışlar görülecek. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Planlarınızı güncel hava tahminlerine göre yapın.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Nisan 2026 Pazartesi. Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava genellikle güneşli. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. Öğle saatlerinden itibaren hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde yağışların etkisi azalacak. Hava 18 ile 20 derece civarına düşecek.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep hava durumu değişken kalacak. 7 Nisan Salı günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 18 ile 20 derece arasında olacak. Hafif yağışlar görülecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 ile 22 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde yağışların etkisi azalacak. Hava 18 ile 20 derece seviyesine düşecek. 8 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde hava 18 ile 20 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 ile 22 dereceye yükselecek. Akşam yağışların etkisi azalacak. Hava 18 ile 20 derece civarına düşecek. 9 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde hava 15 ile 18 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar görülecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 18 ile 20 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde yağışların etkisi azalacak. Hava 15 ile 18 derece civarına düşecek.

Bu dönemde Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam serin olabileceğinden, kat kat giyinmek iyi bir fikir olacak. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam bulabilirsiniz.

Gaziantep'te 6 Nisan Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Güncel hava tahminlerini takip etmek önem taşıyor. Böylece planlarınızı yapabilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.

