Gaziantep'te 7 Mart 2026 tarihinde hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında seyretmekte. Gece ise sıcaklık 1-2 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden hafif esecek. 8 ve 9 Mart'ta hava genellikle güneşli kalacak. Dış mekan etkinlikleri için bu hava koşulları oldukça uygun. Yağış beklenmediği için açık hava aktiviteleri planlanabilir. Ceket almak akıllıca bir seçim olacaktır.

Gaziantep Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 7 Mart 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıklar 1 - 2 derece arasında düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı %44 ile %91 arasında değişecek. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur.

8 Mart Pazar günü, hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 0 - 2 derece civarında gerçekleşecek. Rüzgar hafif esecek. Yağış beklenmiyor. 9 Mart Pazartesi günü güneş ışığı bol olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 - 16 derece, gece ise 2 - 3 derece civarında olacak.

10 Mart Salı günü de güneşli hava koşulları devam ediyor. Gündüz sıcaklıkları 16 - 17 derece olacak. Gece sıcaklıkları 3 - 4 derece civarında gerçekleşecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esecek.

Ilıman hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam da bulabilirsiniz. Rüzgar hafif eseceği için dış mekan aktiviteleri rahatsız edici olmayacaktır. Yağış beklenmediği için planlarınızı yağmura karşı hazırlıksız yapabilirsiniz.

