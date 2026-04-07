Gaziantep Hava Durumu! 07 Nisan Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Nisan 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu genellikle güneşlidir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 8 derece civarına düşecektir. Bölge genelinde kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunmaktadır. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 8 Nisan Çarşamba günü, hava sıcaklığı 18 derece civarında bekleniyor. Kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. 9 Nisan Perşembe günü, hava sıcaklığı 15 derece civarında olacaktır. Sağanak yağışların etkili olması tahmin edilmektedir. 10 Nisan Cuma günü ise hava sıcaklığı 16 derece civarına yükselecektir. Azalan bulutlarla hava koşulları daha stabil hale gelecektir.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak, ani yağışlardan korunmanıza yardım eder. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar sebebiyle kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Vücut ısınızı korumak için bu açıdan dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih edebilirsiniz.

Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Bu sayede planlama yaparak günlük aktivitelerinizin aksamadan devam etmesini sağlayabilirsiniz.