HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 7 Ocak 2026 Çarşamba günü soğuk ve bulutlu bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 9-10 derece, gece ise 2-3 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7-9 kilometre eserek nem oranını %45 ile %64 arasında tutacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, kat kat giyinmek ve nemlendirici kullanmak sağlığı korumaya yardımcı olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların hafif artması bekleniyor.

Gaziantep Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Gaziantep'te 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk. Bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 9 - 10 derece civarında. Gece ise sıcaklık 2 - 3 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 7 - 9 kilometre olacak. Nem oranı %45 ile %64 arasında değişecek.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek faydalıdır. Baş, el ve ayakları koruma amaçlı aksesuarlar kullanmak da yararlı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için cildin kurumasını önlemek gerekir. Nemlendirici ürünler bu konuda yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artabilir. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 11 - 13 derece bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü ise 9 - 11 derece arasında olması öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle bulutlu olacak. Hafif yağışlar yaşanabilir. Şemsiye ya da su geçirmeyen giysiler bulundurmak iyi bir önlem olacaktır.

Gaziantep'teki hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar hafif artabilir. Hafif yağışlı günler yaşanabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığı korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"
Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurduTartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.