Gaziantep Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk. Bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 9 - 10 derece civarında. Gece ise sıcaklık 2 - 3 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 7 - 9 kilometre olacak. Nem oranı %45 ile %64 arasında değişecek.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek faydalıdır. Baş, el ve ayakları koruma amaçlı aksesuarlar kullanmak da yararlı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için cildin kurumasını önlemek gerekir. Nemlendirici ürünler bu konuda yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artabilir. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 11 - 13 derece bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü ise 9 - 11 derece arasında olması öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle bulutlu olacak. Hafif yağışlar yaşanabilir. Şemsiye ya da su geçirmeyen giysiler bulundurmak iyi bir önlem olacaktır.

Gaziantep'teki hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar hafif artabilir. Hafif yağışlı günler yaşanabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığı korumak açısından önemlidir.