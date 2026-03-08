Gaziantep Hava Durumu! 08 Mart Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Mart 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava genellikle güneşli. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında. Gece sıcaklık ise 0 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar hafif esintilerle dış mekan etkinlikleri için uygun. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava planlarınızı rahatça gerçekleştirmenize olanak tanır.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep hava durumu ılıman. Yağışsız bir hava bekleniyor. 9 Mart Pazartesi, gündüz sıcaklık 14 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 2 derece oturacak. 10 Mart Salı, gündüz sıcaklık 15 derece. Gece sıcaklığı 3 derece olacak. 11 Mart Çarşamba gündüz 16 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 5 derece olacak. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için ideal.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket veya kazak almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hafif rüzgar, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sağlar. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacaktır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir dönemdir.