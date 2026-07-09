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Gaziantep Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 9 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklıların 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 21 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. 10 Temmuz'da 34 derece, 11 Temmuz'da ise 38 derece olması öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirenlerin su tüketimine dikkat etmeleri ve gölgelik alanları tercih etmeleri öneriliyor.

Gaziantep Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Gaziantep'te hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 21 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, hava koşullarını belirginleştiriyor. Sıcaklıklar, Gaziantep'te tipik Temmuz ayı koşullarına uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 34 derece civarında olması öngörülüyor. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 38 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. 12 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklığının 36 derece civarında olması bekleniyor. Bu dönemde, Gaziantep’te hava genellikle sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkate alınması gereken durumlar var. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek güneşin etkilerini hafifletebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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