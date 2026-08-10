Gaziantep Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 38-40 derece olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25-27 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde olacak. Rüzgarlar hafif ve kuzey yönünden esecek.

11-13 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep'te hava koşullarının aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 38-40 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 25-27 derece civarında kalacak. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalmaya devam edecek. Rüzgarlar hafif ve kuzey yönünden esecek.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmak gerekir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klimalı yerlerde kalmak faydalıdır. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Gaziantep'te hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, sıcak hava şartlarına karşı hazırlıklı olmak için yukarıda belirtilen önlemleri almak gerekir.