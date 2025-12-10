HABER

Gaziantep Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 10 Aralık 2025 tarihinde hava durumu bulutlu olacak. Güneşin ara sıra görüneceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 16 ile 5 derece arasında değişecek. %86 nem oranıyla birlikte 2.5 km/saat rüzgar hızı bekleniyor. 11 Aralık'ta sağanak yağmur, 12 Aralık'ta serin hava hakim olacak. Hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek ve su geçirmeyen montlar kullanmak önemli. Komfortlu bir gün geçirmek için hava şartlarına dikkat edilmeli.

Devrim Karadağ

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava durumu bulutlu. Güneş de arada görünecek. Hava sıcaklıkları 16 ile 5 derece arasında değişecek. Nem oranı %86 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 2.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:35'tir. Gün batımı ise 17:15 olarak hesaplanmıştır.

11 Aralık Perşembe günü, Gaziantep'te sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 8 derece arasında değişecek. 12 Aralık Cuma günü hava serinleyecek. Sıcaklık 12 ile 3 derece arasında olacak. Bu günde çok bulutlu bir hava hakim olacak. 13 Aralık Cumartesi günü ise hava biraz ısınacak. Sıcaklık 15 ile 2 derece arasında olacak. Daha sıcak bir hava bekleniyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şal veya ceket bulundurmak önerilir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek önemlidir. Su geçirmeyen bir mont da yardımcı olur. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, gününüzü konforlu geçirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
