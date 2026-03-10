HABER

Gaziantep Hava Durumu! 10 Mart Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 10 Mart 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli. Güneşli gün boyunca sıcaklık 15-16 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde 9-10 derecelere düşecek olan sıcaklık akşam saatlerinde 10-11 dereceye yükselecek. Hafif bir rüzgarın eşlik edeceği bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün 10 Mart 2026 Salı. Gaziantep'te hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 15 - 16 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece olacak. Akşam saatlerinde ise 10 - 11 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %50 - 60 seviyelerinde kalacak. Bu güzel hava, açık hava etkinliklerine uygun. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü hava parlak güneş ışığıyla aydınlanacak. Sıcaklıklar 16 - 17 derece arasında seyredecek. 12 Mart Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 15 - 16 derece civarında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

Güneş ışığından korunmak için hafif bir şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız faydalı olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmeyi unutmamalısınız. Rüzgarın hafif esmesi nedeniyle hafif bir ceket de giyebilirsiniz. Uzun kollu bir giysi de rahatlık sağlayacaktır.

Gaziantep'te hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Önümüzdeki günlerde de dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Gün boyunca güneşli ve ılıman hava koşullarının tadını çıkarabilirsiniz.

hava durumu Gaziantep
