HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 10 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu 18 derece civarında olacak. Rüzgarlı bir gün geçirilecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece seviyesine düşecek. Öğle saatlerinde 18 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise serin bir hava var. Cumartesi gününden itibaren yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapmak önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Nisan 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu 18 derece civarında. Hava rüzgarlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 7 ile 18 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu durum, Gaziantep hava durumu açısından ılıman bir gün anlamına geliyor.

Bugünkü hava durumu sorusuna gelirsek, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında. Bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 18 dereceye kadar yükselecek. Rüzgarlı bir hava koşulu oluşturacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 7 dereceye düşecek. Serin bir hava beklentisi var.

Önümüzdeki günlerde ise hava durumu şu şekilde olacak. Cumartesi günü sıcaklık 16 derece civarında. Pazar günü yine 16 derece civarında kalacak. Pazartesi günü sıcaklık 18 dereceye yükselecek. Cumartesi günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Pazar günü hava genellikle güneşli olacak. Pazartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde Gaziantep'te hava sıcaklıkları 16 ile 18 derece arasında değişecek. Rüzgarlı günler yaşanacak. Cumartesi günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, özellikle Cumartesi akşam saatlerinde dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye bulundurmaları önerilir. Diğer günlerde hava genellikle güneşli olacak. Ancak rüzgarlı günler için hafif bir ceket veya rüzgar geçirmez bir giysi bulundurmak faydalı olabilir.

Sonuç olarak, Gaziantep'te 10 Nisan 2026 Cuma günü rüzgarlı ve ılıman bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 16 ile 18 derece arasında değişecek. Rüzgarlı günler yaşanacak. Cumartesi günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken hava koşullarını dikkate alarak uygun hazırlık yapmanızı öneririm.

hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.