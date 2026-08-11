Gaziantep Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 26 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in yaz iklimine uygundur. Gündüzleri 37 derece, geceleri ise 20 derece ortalama sıcaklıklarla örtüşmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 39 dereceye yükselebilir. 13 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 38 derece civarında kalacak. 14 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 37 derece olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in Ağustos ayı için tipik olan değerlere uyumludur.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekmektedir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekecektir. Bu önlemler, sağlığınızı korur ve yazın tadını çıkarmanızı sağlar.