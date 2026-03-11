HABER

Gaziantep Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep, 11 Mart 2026 Çarşamba günü güneşli bir hava ile karşılamaktadır. Sıcaklıklar 16 ile 3 derece arasında değişirken, önümüzdeki günlerde de benzer bir hava durumu bekleniyor. 12 Mart Perşembe günü kısmen güneşli, 13 Mart Cuma günü ise yine kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için bu keyifli havayı değerlendirmek mümkün. Fakat sabah ve akşam serinliğini unutmamalısınız.

Enis Ekrem Ölüç

11 Mart 2026 Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 16 ile 3 derece arasında değişecek. Gaziantep'te bugün ılıman bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 3 derece arasında seyredecek. 13 Mart Cuma günü hava yine kısmen güneşli kalacak. Sıcaklıklar 16 ile 2 derece arasında olacak. 14 Mart Cumartesi günü bulutlar artacak. Sıcaklıklar ise 15 ile 8 derece arasında değişecek. Yani, Gaziantep'te hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin olacağını unutmamakta fayda var. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanızda yarar var. Güneş ışığından faydalanmak için açık alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Yürüyüş yapabilir veya piknik yapabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Gaziantep'te 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu güzeldir. Önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecektir. Fırsatı değerlendirip açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.

hava durumu Gaziantep
