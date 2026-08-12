Gaziantep Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Gaziantep’in tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Bugünkü hava nasıl dersek, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava var. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Ancak herkes dışarıda vakit geçirmekte dikkatli olmalı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda kalmak riskli olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak geçecek. 13 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 39 derece olacak. 14 Ağustos Cuma günü ise 37 derece civarında seyredecek. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanmalısınız. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için klimalı ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Gaziantep’te 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli. Sıcak hava koşullarına uygun önlemler almak gününüzü daha konforlu yapacaktır.