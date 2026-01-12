HABER

Gaziantep Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 12 Ocak 2026 Pazartesi günü soğuk ve yağmurlu bir hava etkili olacak. Gün içinde sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. Yağışlı hava, rüzgar ve yüksek nem oranı ile birleşerek dışarıda vakit geçirenlerin su geçirmez giysi kullanmasını zorunlu kılıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek, bu nedenle enerji tasarrufu sağlamak ve soğuk havalara karşı önlemler almak sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Taner Şahin

Gaziantep'te hava durumu 12 Ocak 2026 Pazartesi günü soğuk ve yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 derece civarında seyredecek. Yağışlı hava koşulları etkili hale gelecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %94 seviyelerinde olacak.

Bu hava koşullarında dışarıda zaman geçireceklerin su geçirmez giysiler tercih etmesi önemlidir. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Ayrıca yağışlı havalarda görüş mesafesi azalabilir. Trafik kurallarına dikkat etmek gereklidir.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Ocak Salı günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile -2 derece arasında değişecek. 14 Ocak Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 3 ile -2 derece arasında seyredecek. 15 Ocak Perşembe günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile -1 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Isınma ihtiyaçları artacaktır. Doğal gaz ve elektrik tüketiminin artması muhtemel. Enerji tasarrufu sağlamaya yönelik önlemler almak faydalıdır. Soğuk havalarda hipotermi riski de artar. Yaşlılar ve çocuklar için sıcak kalmaları sağlanmalıdır.

Gaziantep'te 12 Ocak 2026 Pazartesi günü yağmurlu ve soğuk bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hava durumuna uygun giyinmek, gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

