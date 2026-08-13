Gaziantep Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Hava durumu, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Gaziantep'te sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38 - 40 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 24 - 26 derece civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in iklim özelliklerini yansıtıyor. Ağustos ayının tipik hava koşullarını oluşturuyor.

Bugün dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek vücudun nemli kalmasına yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 36 - 38 derece civarında olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 34 - 36 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz aylarının tipik hava koşullarını yansıtıyor. Sıcak ve güneşli günler devam edecek.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Serin ve gölge alanlarda bulunmak aşırı ısınmayı önleyecektir. Yaşlılar ve çocuklar hassas gruplardır. Onların daha dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olur.

Sonuç olarak, Gaziantep'te hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler almak ve hava koşullarına uygun davranmak gerekir. Böylece sıcak günleri daha rahat geçirebilirsiniz.