Gaziantep Hava Durumu! 13 Mart Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu serin ve yağışlı. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 - 6 derece civarında olacak. Gün ilerledikçe sıcaklık 13 - 14 dereceye yükselebilir.

Öğle ve öğleden sonra hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek. 7 - 8 derece seviyelerine gerileyebilir.

Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 3 - 4 kilometre civarında. Nem oranı ise %55 - %70 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklıklar 8 - 12 derece arasında olacak. Yağmur beklentisi bulunuyor. 15 Mart Pazar günü ise sıcaklık 9 - 14 derece arasında seyredecek. Hafif yağmur ihtimali mevcut.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak sağlığınızı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek en iyisi olacaktır.