Gaziantep Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 13 Temmuz Pazartesi 2026 günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 36 dereceye ulaşıyor. Gece ise sıcaklık 22 derece civarında seyrediyor. Rüzgar hızı ortalama 6 km/saat. Nem oranı %36 seviyelerinde. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 14 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 37 dereceye çıkacak. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 38 dereceye yükselebilir. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 37 derece olacak. Bu süre zarfında yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 4-12 km/saat arasında değişecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarı çıkarken önlem alınmalı. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek faydalıdır. Aksi takdirde aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etki yapabilir.