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Gaziantep Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 14 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 37 dereceye ulaşacakken, gece 19-20 derece aralığında seyredecek. Yağış ihtimali %10 civarında olduğundan büyük oranda kuru bir gün bekleniyor. 15 Ağustos'ta gök gürültülü sağanak yağış riski bulunuyor. Hazırlıklı olmak ve güneşten korunmak için şemsiye almanız tavsiye ediliyor. Bol su içerek sıcaktan etkilenmemek de sağlığınız için önemli.

Gaziantep Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Gaziantep'te, 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 37 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 19-20 derece arasında olması bekleniyor. Ağustos ayının ortalama değerleri ile benzerlik gösteriyor. Bu sıcaklıklar Gaziantep'in iklim özelliklerini yansıtıyor. Yağış ihtimali %10 civarında. Bu da günün büyük kısmının kuru geçeceğini ifade ediyor.

15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 35-36 derece olacak. Gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. 16 Ağustos Pazar günü 34-35 derece sıcaklık bekleniyor. Bu gün yağışsız geçmesi tahmin ediliyor. 17 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 32-33 derece olacak. Güneşli bir gün geçirileceği öngörülüyor.

Bu sıcak ve değişken hava koşullarında hazırlıklı olmak önem taşıyor. Özellikle 15 Ağustos'taki olası yağışlara dikkat etmekte fayda var. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız koruyucu olacaktır. Yüksek sıcaklıklardan etkilenmemek için bol su içmelisiniz. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Bu önlemler sağlığınızı korur. Ayrıca gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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