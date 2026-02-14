Gaziantep Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

14 Şubat 2026 Cumartesi günü Gaziantep'te hava durumu dikkat çekiyor. Bölge halkı çeşitli hazırlıklar yapmalı. Gün boyunca hava sıcaklığı 6 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Hafif yağışlı koşullar bu saatlerde hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Rüzgarın saatte 14 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Zaman zaman rüzgarın 34 kilometreye kadar çıkması tahmin ediliyor. Nem oranı %86 civarında olacak. Bu durum hava koşullarının daha da soğuk hissedilmesine yol açabilir.

Bu hava koşulları Gaziantep'te yaşayanlar için önlemleri gerektiriyor. Sabah ve akşam saatlerinde yağış nedeniyle ıslanmamak için uygun kıyafetler seçilmeli. Rüzgar hızlandıkça açık alanlarda dikkat etmek gerek. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalı. Nem oranı yüksek olduğunda soğuk hissi artacaktır. Kat kat giyinerek vücut ısısını korumak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep hava durumu değişecek. 15 Şubat Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü parçalı bulutlu geçmesi öngörülüyor. 17 Şubat Salı günü ise güneşli bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olarak dışarı çıkmak sağlık açısından gereklidir.