Gaziantep Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 23 derece civarına düşecek. Bu sıcaklık, Gaziantep'teki tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü sıcaklığın 34 derece civarında olması bekleniyor. 17 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 32 derece olacak. 18 Ağustos Salı günü de hava sıcaklığının 34 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, yaz aylarında sıkça karşılaşılan değerlerdir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler önlem almalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirme önerilmektedir. Bol su içmek de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin etkilerinden korunmak gerekmektedir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır.

Gaziantep'te yaz aylarında hava durumu genellikle sıcak ve kuru geçer. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Sıcak havalarda, vücut ısısını dengelemek önemlidir. Bu nedenle sağlıklı kalmak için önerilere uymak gerekmektedir.