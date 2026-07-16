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Gaziantep Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli bir gün geçiriyor. Gündüz sıcaklığı 37 derece seviyesine ulaşırken, gece sıcaklığı 24 dereceye düşüyor. Düşük nem oranı ve batıdan esen hafif rüzgar, yaz havasını pekiştiriyor. Önümüzdeki günlerde devam eden sıcak hava koşulları için önlemler almak gerekli. Bol su içmek, hafif giysiler tercih etmek ve güneşten korunmak sağlığınızı korumaya yardımcı olacak.

Gaziantep Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü, Gaziantep'te hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 37 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 24 derece olacak. Nem oranı düşük. Yaklaşık %13 seviyelerinde. Rüzgar hızı 5 km/s civarında, batı yönünden esiyor. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'teki yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü, sıcaklık 37 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 23 dereceye düşecek. 18 Temmuz Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 36 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı da 23 derece civarında seyredecek. 19 Temmuz Pazar günü, gündüz sıcaklığı 37 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 25 derece civarında gezinecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkat etmelidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak faydalıdır. Aynı zamanda şapka takmak da önerilmektedir. Evde kalmayı tercih edenler serin ortamlarda vakit geçirmelidir. Hava akışını sağlamak için pencereleri açmak iyi bir seçimdir.

Gaziantep'teki hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli olacak. Bu nedenle günlük planlar yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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