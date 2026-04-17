Gaziantep Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Gaziantep'te değişken hava durumu gözlemlenecek. Sabaha doğru sıcaklık yaklaşık 17 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim. Gündüz sıcaklık 21 dereceye yükselebilir. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 18 dereceye düşmesi öngörülüyor. Hafif yağmurlu bir hava söz konusu. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15 derece civarında olacak. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde de Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü, 18 Nisan 2026, gündüz sıcaklık yaklaşık 16 derece olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Pazar günü, 19 Nisan 2026, sıcaklık 14 dereceye düşecek. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. Pazartesi günü, 20 Nisan 2026, hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor.

Bu hava koşulları altında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar kullanmak da önemlidir. Yağışlı havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olabilir. Vücut ısısını korumak önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, hava durumundan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.