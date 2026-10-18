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Gaziantep Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep’te 18 Ekim Pazar 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılımandır. Gün içinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli saatlere dikkat etmek, dışarıda keyifli vakit geçirmek için önemlidir. Önümüzdeki günlerde bulutlar artabilir. Hava koşullarına göre plan yaparak ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri için ideal bir hafta geçirilecek. Güneş koruyucu kremler kullanmayı unutmayın.

Gaziantep Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Gaziantep’te 18 Ekim Pazar 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılımandır. Genel olarak keyifli bir seyir izleniyor. Sıcaklıklar gün içinde 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde serin bir hava hâkim. Öğleye doğru sıcaklıklar artacak. Güneşin etkisiyle sıcak bir ortamda olacağız. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Hafif bir serinlik hissedilmesi bekleniyor.

Gün genelinde güneşli ve bulutlu geçişler olacak. Güneşli saatlere dikkat etmek önemlidir. Dışarıda keyifli bir deneyim için bu gereklidir. Eğer dışarıda uzun süre kalacaksanız, güneş koruyucu kremler kullanmalısınız. Rüzgârlı bir hava beklenmiyor. Hafif bir rüzgar da serinletebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenleşebilir. Pazartesi ve Salı günleri sıcaklık yine 20 derece civarında olacak. Ancak bulutlar zaman zaman artabilir. Bu günlerde açık havada vakit geçirenler için hazırlıklı olmak önemli. Ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olunmalıdır. Gün içinde hafif yağışlar için bir şemsiye almak akıllıca olacaktır.

Gaziantep’te bu hafta hava durumu rahatsız edici olmayacak. Hava koşullarını dikkate alarak plan yapmak faydalıdır. Güneşin etkisiyle ısınan hava, akşamları serinlik hissedecek. Bu ılıman hava açık hava etkinlikleri için fırsatlar sunacak. Sokaklarda keyifli zaman geçirmek için ideal bir ortam oluşturacak. Dışarı çıkmadan hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Uygun giyinmek de önemlidir. Bu hafta kendinize iyi bakın ve Gaziantep’in güzelliklerini keşfetmeyi ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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