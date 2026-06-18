Gaziantep Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hafif esme ile devam edecek. Tüm bunlar, Gaziantep'in tipik yaz ikliminin bir göstergesi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 33-34 derece olacak. 20 Haziran Cumartesi günü yine 33-34 derece civarında sıcaklık tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'te yaz aylarında sık karşılaşılan değerlerdir.

Bu sıcak havada, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak faydalı olacaktır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için önlemler alınmalıdır.

Gaziantep'te yaz ayları genellikle sıcak ve kuru geçer. Yaz aylarında Gaziantep'e seyahat planlayanların uygun hazırlık yapması önemlidir. Bu hazırlık, konforlu ve sağlıklı bir deneyim için gereklidir.