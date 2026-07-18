Gaziantep Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 36°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde bu değer 23°C'ye düşecek. Rüzgar hızı ortalama 5 km/saat. Nem oranı ise %46 seviyelerinde. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava tamamen güneşli kalacak.

Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde gölge alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Güneşten korunmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı yaklaşık 37°C civarında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü ise 38°C olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar dikkat edilmesi gereken seviyelerde. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeye devam etmeleri önemlidir. Hafif giysiler giymek de gereklidir.

Gaziantep'te 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin önlemler almaları önemlidir. Sıcak hava koşullarına uygun davranmak sağlığı korumak açısından gereklidir.