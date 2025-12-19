Gaziantep Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve serin. Gündüz sıcaklık 16 derece civarına çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 9 ile 5 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 8-11 kilometre olacak. Nem oranı %41 ile %55 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:38 olacak. Gün batımı ise 17:15 olarak hesaplanmıştır.

20 Aralık Cumartesi günü Gaziantep'te hava ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 8 ile 4 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 3-5 kilometre olacak. Nem oranı %27 ile %61 arasında değişecek.

22 Aralık Pazartesi günü hava daha serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 dereceye yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 6 ile 4 derece arasında değişecek. Rüzgar doğudan esecek. Hızı saatte 9-17 kilometre olacak. Nem oranı %61 ile %79 arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde dikkatli olmak önerilir. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanlar dikkat etmelidir. Gün içinde güneşli saatlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar ortaya çıkacak.