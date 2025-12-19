HABER

Gaziantep Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 19-22 Aralık tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Aralık Cuma günü bulutlu ve serin, sıcaklık gündüz 16, gece ise 5 dereceye düşecek. 20 Aralık'ta ılıman hava hakimken, sıcaklık gündüz 15 derece olacak. 22 Aralık'ta sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşecek. Rüzgar ve nem oranı da dikkate alınmalı. Dışarıda vakit geçirenlerin kat kat giyinmesi öneriliyor.

Taner Şahin

Gaziantep'te 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve serin. Gündüz sıcaklık 16 derece civarına çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 9 ile 5 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 8-11 kilometre olacak. Nem oranı %41 ile %55 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:38 olacak. Gün batımı ise 17:15 olarak hesaplanmıştır.

20 Aralık Cumartesi günü Gaziantep'te hava ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 8 ile 4 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 3-5 kilometre olacak. Nem oranı %27 ile %61 arasında değişecek.

22 Aralık Pazartesi günü hava daha serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 dereceye yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 6 ile 4 derece arasında değişecek. Rüzgar doğudan esecek. Hızı saatte 9-17 kilometre olacak. Nem oranı %61 ile %79 arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde dikkatli olmak önerilir. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanlar dikkat etmelidir. Gün içinde güneşli saatlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar ortaya çıkacak.

