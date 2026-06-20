HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu bugün 33 derece sıcaklıkla oldukça sıcak ve güneşli geçiyor. Gece sıcaklıkları 19 ile 20 derece arasında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın 36 ve 37 derecelere çıkması bekleniyor. Rüzgar hızı hafif olmakla birlikte, nem oranının %51 seviyelerinde kalması havayı bunaltıcı durumda tutuyor. Dışarıda vakit geçirirken bol su tüketmeye özen gösterilmeli ve güneşten korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Gaziantep Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Gaziantep'te bugün hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçiriyoruz. Gündüz sıcaklık 33 derece civarına ulaşıyor. Gece sıcaklıklar 19 ile 20 derece arasında seyrediyor. Rüzgar hızı 20 km/s. Bu, hafif bir esinti demek. Nem oranı ise %51. Bu durum, havanın biraz daha bunaltıcı olmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 36 dereceye çıkacak. 22 Haziran Pazartesi günü ise 37 dereceyi göreceğiz. Gece sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı hafif kalacak. Nem oranı da bu seviyelerde kalmaya devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol su için. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş kremi de cildinizi korumak için önemlidir. Evde kalacağınız zaman serin ortamlarda bulunmalısınız. Bu sayede aşırı sıcaklardan korunabilirsiniz.

Özetle, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda basit önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç şüphe doğru çıktı! Nişanlısını taşla öldürüp boş araziye attıKorkunç şüphe doğru çıktı! Nişanlısını taşla öldürüp boş araziye attı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Demirtaş' açıklaması: "Pişman değilim"Kılıçdaroğlu'ndan 'Demirtaş' açıklaması: "Pişman değilim"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

CANLI | Türkiye - Paraguay maç anlatımı!

CANLI | Türkiye - Paraguay maç anlatımı!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.