Gaziantep Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te bugün hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçiriyoruz. Gündüz sıcaklık 33 derece civarına ulaşıyor. Gece sıcaklıklar 19 ile 20 derece arasında seyrediyor. Rüzgar hızı 20 km/s. Bu, hafif bir esinti demek. Nem oranı ise %51. Bu durum, havanın biraz daha bunaltıcı olmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 36 dereceye çıkacak. 22 Haziran Pazartesi günü ise 37 dereceyi göreceğiz. Gece sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı hafif kalacak. Nem oranı da bu seviyelerde kalmaya devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol su için. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş kremi de cildinizi korumak için önemlidir. Evde kalacağınız zaman serin ortamlarda bulunmalısınız. Bu sayede aşırı sıcaklardan korunabilirsiniz.

Özetle, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda basit önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.