Gaziantep Hava Durumu! 21 Nisan Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Nisan 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 19 - 22 derece arasında, gece ise 7 - 9 derece civarında seyredecek. Bu durum, bahar aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 22 Nisan Çarşamba günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 - 24 derece arasında değişecek. 23 Nisan Perşembe günü, bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 19 - 22 derece civarında olacak. 24 Nisan Cuma günü ise hava tamamen güneşli bir hal alacak. Sıcaklıklar 20 - 23 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geleceğini unutmamalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak önemli. Uygun kıyafetler de tercih edilmelidir. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek gerekiyor. Ayrıca aşırı sıcak ortamlardan kaçınmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle yanınıza bir ceket ya da hırka almanız faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olun.

