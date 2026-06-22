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Gaziantep Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 22 Haziran 2026 günü hava koşulları, gündüz 36 dereceye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 20 dereceye düşecek. Yağış ihtimalinin düşük olduğu günlerde, sıcak hava sağlığı tehdit edebilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalanlar dikkat etmeli. Gölgelik alanlar tercih edilmeli. Su tüketimi ve hafif giysilerle sıcak havanın olumsuz etkileri azaltılabilir. 23 Haziran'da sıcaklıklar 34 dereceye gerileyecek.

Gaziantep Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 22 Haziran 2026, Gaziantep'te hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 36 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 20 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in iklim özelliklerini yansıtıyor. Haziran ayı ortalamasına yakın bir seyir izliyor.

23 Haziran Salı günü hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 34 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 22 derece civarında olacak. 23 ve 24 Haziran tarihlerinde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış ihtimali bu dönemde de düşük. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 36 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 21 dereceye düşecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu önem kazanıyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmekte fayda var. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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