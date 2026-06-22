Gaziantep Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Haziran 2026, Gaziantep'te hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 36 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 20 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in iklim özelliklerini yansıtıyor. Haziran ayı ortalamasına yakın bir seyir izliyor.

23 Haziran Salı günü hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 34 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 22 derece civarında olacak. 23 ve 24 Haziran tarihlerinde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış ihtimali bu dönemde de düşük. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 36 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 21 dereceye düşecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu önem kazanıyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmekte fayda var. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilir.